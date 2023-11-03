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Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kolay kolay kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı üç büyük rakibe karşı kolay kolay maç kaybetmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:18
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kolay kolay kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE TEK YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

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