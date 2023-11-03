Fenerbahçe'yi Pepe yıkacak

Bordo-mavili takımda forma savaşı içerisine giren isimler arasında Nicolas Pepe ön plana çıktı. Yıldız oyuncu antrenman performansıyla en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Yüklemelere bağlı olarak herhangi bir sorun yaşamaması için dün tedbir amaçlı salonda çalışan yıldız oyuncu, Abdullah Avcı'nın da gözüne girdi. Pepe'nin Fenerbahçe maçının ilk 11'inde olabileceği öğrenildi.

GÖZLER ONUACHU'DA

İlk üç maçında 3 golle Trabzonspor kariyerine hızlı bir giriş yapan Onuachu, üç haftadır sessizliğe bürünmüştü. Adana Demir, Alanya ve Karagümrük'ü boş geçen Nijeryalı forvet, derbide şanssızlığı bitirmek istiyor. Takımın önemli kozlarından olacak Onuachu, derbiye özel bir motivasyonla hazırlanıyor.

BİTİRİCİLİK ÇALIŞTIRDI

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla devam etti. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor, hazırlıklarını bugünkü idmanla tamamlayacak.

BAKASETAS ÇOK HIRSLI

Fırtına'da sakatlığı büyük oranda geçen Bakasetas dün de takımla birlikte çalıştı. Hırslı olduğu gözlemlenen Yunan yıldızın derbide kadrodaki yerini alması bekleniyor. Sakatlığı süren Trezeguet ise takımdan ayrı olarak salonda idman yaptı. Teknik heyetin Mısırlı oyuncuyla ilgili son kararı bugün vereceği öğrenildi.