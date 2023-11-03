Abdullah Avcı: Disiplinli olursak kazanırız

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına derbiyle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor. F.Bahçe'nin eksik yönlerini anlatan tecrübeli hoca, özellikle stoper ikilisinin ilk kez birlikte oynayacağının altını çizdi. Avcı, "Hataya zorlayacağız, fırsat gelecektir. Tedbiri elden bırakmazsak İstanbul'dan 3 puanla döneriz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca, duran topları da iyi kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Taraftardan tam destek

HAZIRLIKLARINI bugün tamamlayacak Trabzonspor, öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek. Bordo-mavili futbolseverlerin İstanbul'da takımlarına coşkulu bir karşılama yaparak moral aşılaması bekleniyor. Taraftarlar, karar gereği Kadıköy'de oynanacak mücadelede deplasman tribününde olamayacak.