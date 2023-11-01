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Yeniler üzdü

Orsic ile Fernandez hiç oynayamadı, Kourbelius 7 haftadır yok, Teklic 11’e giremedi ve Bakic’in lisansı bile çıkmadı. Bazıları forma giyse de verimsiz kaldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Yeniler üzdü

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında 16 puan toplayarak zirve yarışında liderin 14 puan gerisine düşen Trabzonspor, yeni transferlerinin büyük bölümünden verim alamadı. Bordo-mavili takımda, sezon öncesi anlaşmaya varılan Orsic ve Fernandez, Slovenya'da yapılan kampta sakatlık yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kaldı. Çapraz bağ ameliyatı geçiren Orsic'in şubatta çalışmalara başlaması beklenirken, Fernandez de diz sakatlığı nedeniyle bir türlü takıma katılamadı.

PEPE YENİ BAŞLADI

Fırtına'nın 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin euro'ya kadrosuna kattığı Pepe, hem sakatlığı hem de tam hazır hale gelmemesi nedeniyle takıma yeni katılmaya başladı. Transferinin ardından Beşiktaş ve Hatay maçları kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son 2 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Alanyaspor maçında 6, Karagümrük karşılaşmasında 21 dakika görev alan Pepe, 27 dakika süre alabildi.

BENKOVİC GÖZDEN DÜŞTÜ

Bjelica döneminde vazgeçilmezler arasında yer alan Benkovic, son 3 maçta forma şansı bulamadı. Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Benkovic, Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından son 2 maçta da tercih edilmedi. Bu oyuncu formayı Denswil'e bıraktı. Benkovic, ligde 7 maçta 608 dakika görev yaptı.

AZ SÜRE ALAN FUTBOLCULAR

Hırvat futbolcu Teklic hiç ilk 11'de görev almazken 4 maçta 129 dakika, Yunan oyuncu Fountas da 7 maçta 227 dakika oynadı. Geleceğe yönelik transferlerden Göktan Gürpüz, 2 karşılaşmada 14 dakika görev alıp, 1 gol atarken, Altınordu'dan 700 bin avro bonservis bedeliyle alınan 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikhan forma giyemedi, Karadağlı oyuncu Bakic'in ise lisansı çıkarılmadı. Alanyaspor'dan 2,3 milyon euro bedelle aldığı Umut Güneş de 3 maçta 30 dakika süre alabildi.

BERAT AVCI İLE DÖNDÜ

Kiralık olarak takıma geri dönen Berat Özdemir, Abdullah Avcı ile anlaşılmasının ardından ilk 11'de forma giymeye başladı. Alanya ve Karagümrük maçlarında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki ön libero, toplamda da 6 maçta 304 dakika oynadı.

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