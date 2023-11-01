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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un deneyimli eldiveni Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakır Fenerbahçe maçına ilişkin, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:03 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:22
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un deneyimli eldiveni Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Hem Milli Takım dönemim hem de son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma ve hocaya sahibiz, İstanbul'a kazanmak için gideceğiz.

Saha dışından çok saha içinde kalmaya çalışıyoruz camia olarak. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Maç oynanacak ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Biz Trabzonspor'uz ve çok çalışıyoruz.

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