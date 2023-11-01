Haberler Trabzonspor Tarihe geçebilir

Tarihe geçebilir

Trabzonspor'un son 10 yılda Fenerbahçe'ye karşı özellikle kendi sahasında büyük bir üstünlük kurduğu gözleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Tarihe geçebilir

Trabzonspor'un son 10 yılda Fenerbahçe'ye karşı özellikle kendi sahasında büyük bir üstünlük kurduğu gözleniyor. Son 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu süreçte 25 teknik direktörle çalışan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 26 yıllık özleme son veren hoca olarak tarihe geçmenin planları içinde

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26 YILLIK ÖZLEM

FIRTINA, derbilerde çok daha farklı bir motivasyonla oynuyor. Kadıköy'de 26 yıllık galibiyet özleminin de sona erdirilmesi adına bordo-mavili ekip adeta kenetlenmiş durumda. Fırtına, İstanbul'da lig maçlarında son galibiyetini 23 Ağustos 1997'te 3-1'lik skorla elde etmişti.

PEPE CANLI YAYINDA

Karadeniz devinin yıldızı Nicolas Pepe'den flaş karar geldi. 28 yaşındaki sağ kanat, popüler canlı yayın uygulamaları arasında en çok tercih edilen platform olan Twitch ile birlikte izleyicilerle buluşacağını açıkladı ve ilk yayını da yaptı.

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