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Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide hem Bakasetas hem de Trezeguet forma giyemeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Kara haber

Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi öncesi gözler sakatlığı bulunan Bakasetas ve Trezeguet'ye çevrilmişti. İki oyuncunun oynamasını bekleyen taraftarlara kötü haber verildi. Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Bakasetas'ın tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Karagümrük sınavı öncesi ısınma esnasında sakatlanan Trezeguet'nin çekilen MR'ında ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem tespit edildiği öğrenildi. İki futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.

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