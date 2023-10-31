Dışarıda esemiyor

Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı. Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-22'nin ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi. Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz devi, bu dönem de 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fırtına, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordomavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

Beraberlik geldi

Ligde en son geçen sezonun 29'uncu haftasında İhsan Derelioğlu yönetiminde sahasında oynadığı Beşiktaş maçını golsüz berabere tamamlayan Karadeniz devi, dün akşamki skorla bu sezonun ilk beraberliğini yaşadı. Bordo mavililerin Nenad Bjelica ile başlayan ve 17 maç süren berabere kalmama serisi de Abdullah Avcı döneminde sona erdi.

23 MAÇTA 48 GOL YEDİ

Trabzonspor, iki sezonda oynadığı son 23 deplasman maçında kalesinde 48 gol görürken, maç başına 2.08 gol yedi. Bordo-mavililer, geçen sezon 18 karşılaşmada 41 gol yerken, bu dönem 5 maçta 7 gole engel olamadı.

SADECE 4 PUAN ALABİLDİ

Fırtına, ligde bu sezon elde ettiği 16 puanın sadece 4'ünü dış saha maçlarında kazandı. Deplasmanda 5 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, 0.80 puan ortalamasında kalırken 11 puan kaybı yaşadı. Karadeniz devi, dış sahada Galatasaray'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken; Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına yine engel olamadı.

GEÇİLMEZ KALE

Fırtına, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gelişiyle bambaşka bir performans sergilemişti. Fırtına, Süper Lig'de Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağları 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Avcı sonrasında ise 34 karşılaşmada 40 gol attı. Fileleri de 22 kez sarsıldı. İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz devi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0.6 gol ortalamasıyla oynadı. Avcı, Alanya ve Karagümrük karşısında yine kaleyi kapattı.