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Gözyaşlarına boğuldu

Avcı’nın gelmesiyle birlikte formasına kavuşan Trezeguet, maç öncesi ısınırken sakatlandı. Mısırlı sol kanat, sakatlık sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Gözyaşlarına boğuldu

Trezeguet şoku... Son dönemde hem yaşadığı sakatlılar hem de Nenad Bjelica'nın tercihleri nedeniyle yedek olan Mısırlı oyuncu, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte formasına kavuşmuştu. Dünkü Karagümrük maçında Avcı tarafından ilk 11'e yazılan Trezeguet, maç öncesi ısınmaya çıktı. Şut attığı sırada sağ ayak bileğinde ağrı hisseden tecrübeli yıldız, uzun süre yerden kalkamadı.

Tedavisinin ardından yeleğini çıkartarak soyunma odasına giden Trezeguet, yaşadığı bu sakatlık sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. En son Galatasaray maçında ilk 11 başlayan Mısırlının ye rine Fountas görev yaptı. Bu sezon 6 maçta görev alan ve sadece 262 dakika sahada kalabilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, gol atamazken, takımına ise 1 asistlik katkıda bulundu.

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