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Genelde çok üstün

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Genelde çok üstün

Fırtına, Abdullah Avcı ile İstanbul takımları karşısında deplasmanda 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mağlubiyetleri 2021-22'de Başakşehir (1- 3), geçen sezon Karagümrük (1-4) ve G.Saray (1-2) karşısında yaşadı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Avcı ile Fırtına İstanbul temsilcileriyle 32 karşılaşma oynadı. Bu periyotta 16 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Trendyol Süper Lig tarihinde 29 Ekim günleri 10. maçına çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet elde etti. 2 de bareberlik alan Fırtına, en az üç karşılaşmaya çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekip konumunda.

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