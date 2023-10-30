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Fırsatları harcadık

“Performansımızı artırmamız gerek. Kazanacak fırsatları yakaladık ama karşılığını alamadık. Oyun organizasyonlarına birden geçmek kolay değil”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Fırsatları harcadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından öz eleştiri yaptı. Maçı kopartacak fırsatları yakaladıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var. Oyun organizasyonlarına birden geçmek kolay değil. Şu an itibariyle ağır gidiyor. 10 hafta 4 mağlubiyet; kolay bir süreç değil. Bunu birden ortadan kaldırmak, bunu daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem oyuncuyla olabiliyor" ifadesini kullandı.

PLANIMIZ DOĞRUYDU

İlk yarım saatte istediklerini oyunu sergilediklerini de belirten Avcı şöyle devam etti: "Bir baskıyla başlama planımız vardı. Rakibin oyun kurma ve pas opsiyonlarına ilk 30 dakika doğru ve şiddetli şekilde yaptık. Oyunu orada kopartabilirdik. İlk set oyununu oynarken merkezden uzak kalınca geçiş yedik. 2. yarı daha hakim olmamız lazımdı. Bireysel ve oyun performanslarını artırmamız gerek. Gerekli fırsatları yakaladık; karşılığını alamadık." diye konuştu.

100. YIL KUTLANDI

Trabzonsporlu futbolcular, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınmaya "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" yazılı pankartla çıktı. Bordo-mavili oyuncular ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle hazırlanan özel bir tshirt ile maç öncesi sahada yer aldı.

İSABETLİ ŞUT YOK

Karadeniz devi, Karagümrük karşısında üretken olamadı. Dün 14 şut çeken Fırtına, isabet kaydedemedi. Trabzonspor, 2014-15'ten bu yana isabetli şut bulamadığı lig maçları arasında en yüksek şut sayısına ulaştı (0/14 vs Karagümrük).

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