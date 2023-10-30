Haberler Trabzonspor Borç 4 milyara yaklaştı

Borç 4 milyara yaklaştı

Trabzonspor'un 54’üncü Olağan Divan Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamayla birlikte gerçekleşti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Borç 4 milyara yaklaştı

Genel Kurul'da Trabzonspor Kulübü'nün güncel net borcu 3 milyar 831 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.

223 ÜYE KABUL EDİLDİ

Denetim kurulu üyesi İsmet Keskin, kulübün aktif üye sayısını da paylaştı ve "2023 yılında kabul edilebilir üye sayısı azami 464 kişi olup 1 Ocak 2023'ten 30 Eylül 2023'e kadar kulübümüze 223 yeni üye kabul edilmiş, 4 üye istifa etmiş, 35 üye de vefat etmiştir. Üye sayımız 11 bin 940" dedi.

YENİ İŞLEM BAŞLATILDI

Denetim Kurulu üyesi İsmet Kesin, genel kurulda kulübe tahsis edilen Kartal'daki arazinin kullanım süresinin dolduğunu duyurdu. Keskin, "1994 yılında Milli Emlak Müdürlüğünden 29 yıllığına kiralanan taşınmazın kiralama süresi bitmiş olup, yeniden kiralama veya satın alma işlemleri başlatılmış ve bu hususta divan kurulu öncülüğünde kamuoyu oluşturularak destek sağlanması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

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