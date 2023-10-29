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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan açıklamalar: Yavaş yavaş ilerliyoruz

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılşama öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:37
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan açıklamalar: Yavaş yavaş ilerliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, kozlarını paylaşıyor.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

100 yıl önce atılan temellerin büyüyerek bugüne gelmesi beni son derece mutlu ediyor. Özellikle 100. yılında buna gözleriyle şahit olduğumuz için minnettarız. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütün milletimize kutlu olsun."

Maça gelecek olursak çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yeni organizasyonun içine giriyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken de sonuç almak istiyoruz. Maçın sonrasında öncesi ve sonrasını nasıl planladığımızı konuşuruz..

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