Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

"RAKİBE CESARET GELDİ"

"Bir baskıyla başlama planımız vardı. Rakibin oyun kurma ve pas opsiyonlarına ilk 30 dakika doğru ve şiddetli şekilde yaptık. 30. Dakikaya kadar organizasyon, oyun kurma, pozisyona girme. Oyunu orada kopartabilirdik. İlk set oyununu oynarken tekrar hücum edebilmek için alacağımız pozisyonla ilgili merkezden uzak kalınca geçiş yedik. Rakibe cesaret geldi. 30 ve 45 arası dengeli bir oyuna döndü. 2. yarı daha hakim olmamız lazımdı. Enis Bardhi'nin pozisyonu var. Daha hızlı gitmemiz gereken, daha bireysel performans ortaya koymamız gereken oyunlar bunlar. Bu tür maçlarda kazanmak bizi daha çabuk ilerletecek. Bireysel ve oyun performanslarını artırmamız gerek. Gerekli fırsatları kazanmak için yakaladık ve karşılığını alamadık. Alsaydık da bu konuşmayı aynı şekilde yapacaktık.

"EKSİKLERİMİZ VAR"

"Eksiklerimiz var. Bazen teknik adam olarak da bazı şeyleri sorgulayabiliyorsun. Oyun organizasyonlarına birden geçmek kolay değil. Şu an itibariyle ağır gidiyor. 10 hafta 4 mağlubiyet; kolay bir süreç değil. Bunu birden ortadan kaldırmak, bunu daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem oyuncuyla olabiliyor. Neler yapabileceğimize bakacağız."