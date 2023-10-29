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TRABZONSPOR HABERİ: Avcı'nın en büyük kozu Onuachu! Planını ona göre yaptı
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın hücumdaki en büyük kozu Paul Onuachu. Avcı, tüm takıma seslenerek topların yıldız golcü ile buluşturulmasını istedi. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:24
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