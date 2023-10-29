Haberler Trabzonspor Bilet fiyatlarına tepki

Bilet fiyatlarına tepki

Trabzonspor tarafarları arafarları maça 1 gün kala Karagümrük kulübünün bilet fiyatlarını satışa çıkarmasını, rakam olarak da 545 TL belirlemesine tepki gösterdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Bilet fiyatlarına tepki

Trabzonspor tarafarları arafarları maça 1 gün kala Karagümrük kulübünün bilet fiyatlarını satışa çıkarmasını, rakam olarak da 545 TL belirlemesine tepki gösterdi. Bordo-mavili seyirciler bu rakamın aşırı olduğunu belirttiler. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler.

BERAT KEYİFLİ

Arabistan macerasının ardından yeniden Trabzonspor'a dönen Berat Özdemir'in keyfi yerinde. Orta sahada Batista Mendy ile birlikte iyi bir ikili olan başarılı futbolcu şimdi gözüne Karagümrük'ü kestirdi. Başarılı oyuncu teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gözdelerinden. Deneyimli çalıştırıcı sahaya koyduğunda karşılığında ne vereceği oyuncuları daha çok tercih ediyor.

ABDÜLKADİR ÇOK HIRSLI

BJELICA döneminde fazla forma şansı bulamayan Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı'nın gelişine en çok sevinen isimlerden biri olmuştu. Genç yıldız, Karagümrük karşılaşması öncesinde bir hayli hırslı. Gol veya asistle skora mutlaka katkı yapmak istiyor. Avcı da onun oyun zekası ve çalım yeteneğinden üst düzeyde fayda

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