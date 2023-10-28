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Pepe'ye güveniyor
Arsenal'den alınan Pepe, yarın İstanbul'da oynanacak Karagümrük mücadelesinde daha fazla süre bulacak. Kendini iyi hissettiğini belirten ve taraftarın desteğine performansıyla karşılık vermek istediğini söyleyen süper yıldız ile teknik direktör Abdullah Avcı da sürekli özel görüşmeler yapıyor. "Pepe çok özel oyuncu, maç kazandıracak isim" diyen Avcı, 28 yaşındaki sağ kanada güveniyor.
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