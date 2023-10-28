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İstanbul sefiri

İlk döneminde İstanbul takımları karşısına 31 kez çıkan ve sadece 6 kez kaybeden Abdullah Avcı, önce Karagümrük ardından Fenerbahçe’yi mağlup etmek istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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İstanbul sefiri

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı. Karadeniz devi, bu periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

DERBİLERDE SERT ESTİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu. Bordomavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

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