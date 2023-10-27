Edin Visca: Kupa kazanacağız

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bu sezon Süper Lig'i ilk 4 içinde bitirmek ve kupa kazanmak istediklerini söyledi. Abdullah Avcı'nın istediklerini sahada uygulamaya çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bu sezon en azından ilk 4 içinde bitirmeyi ve kupa kazanmayı planlıyoruz. Eski günleri yaşayarak burada kupa kaldırmayı çok istiyorum. Taraftarlarımız tribünü doldurmalı... Kötü sezon yaşadık, az taraftar görünce kötü hissediyorum. İnşallah bu sezon iyi geçecek" dedi.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Abdullah Avcı'nın gelişiyle pozitif bir enerjinin ortaya çıktığını belirten Visca, performansını artırmak için çalışacağını vurguladı. 33 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocamız gelir gelmez eski günleri anlattı. Bizden ne istediğini söyledi. Bunları çok iyi biliyoruz. İnşallah süreci en iyi şekilde götüreceğiz. Ben, her zaman takım oyuncusuyum. Herkes bunu biliyor. Bireysel olarak tabii ki en iyi şekilde performans vermek istiyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Kendi performansımdan çok mutlu değilim, her maç daha iyi olmak istiyorum. Futbol bir takım oyunudur. Abdullah hocayla beraber oyuncular olarak bunu hatırladık."

"GERÇEK FUTBOL TRABZON'DA!"

Edin Visca, Trabzon'un futbol şehri olmasına övgüler yağdırdı. Futbolun Trabzon'da 24 saat yaşandığına vurgu yapan yıldız oyuncu, "Yabancılara 'Gerçek bir futbol atmosferi yaşamak ve görmek istiyorsan Trabzon'a geleceksin ve Trabzonspor'da oynayacaksın' diyorum. Burada herkes futbolu yaşıyor. Herkes tüm futbolcuları tanıyor o yüzden heyecan var. Bu benim için çok güzel bir şey. İstanbul ile büyük bir fark. Gerçek bir futbolu Trabzon'da yaşıyorsun. Ben de öyle hissediyorum" sözlerini sarf etti.

"KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Şimdi Karagümrük maçı için hazırlanıyoruz. İstanbul'a kazanmaya gideceğiz çünkü hedefimiz ilk 4 ve Avrupa'ya gitmek. Evde kazanıp deplasmanda kaybediyorduk, bu maçla beraber bunu da sona erdirmek istiyoruz. Bu maç 3 puandan daha önemli. Bu maçtan sonra Fenerbahçe için hazırlanacağız" dedi.

"ARTIK TAKIM SAVUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Bosna Hersekli yıldız takım savunmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Avrupa'da da görüldüğü üzere ne kadar takım savunması yaparsanız bunun o kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Hocamız bize her şeyi tek tek anlatıyor. Küçük detaylar çok önemli. Bugünkü futbolda 5-10 metrede iyi pozisyon almak çok büyük fark yaratıyor" diye konuştu.

"GEÇEN SEZON GİBİ OLMAYACAK"

Günümüz futbolunda asist ve gollerin her şey olmadığını vurgulayan Visca, "Bugünkü futbolda her şey asistler ve goller değil. O yüzden bizim de çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel olarak değil takım için çalışmak gerekiyor. Analiz yaptık, yapıyoruz. Bu sezonu geçen sezonki gibi geçirmeyi istemiyorum, hiç kimse istemiyor" dedi.

"PEPE İLE REKABETE GİRECEĞİZ"

Bosna Hersekli yıldız, Pepe ile gireceği rekabetin her futbolcunun gelişimi için çok faydalı olduğunun altını çizerek, "Hayatta ve futbolda rekabet olmazsa gelişmek ve geliştirmek zor oluyor. Ben de Milli Takım'da ve Başakşehir'de üst seviye oyuncularla oynadım. Rekabet güzel bir şey. Önemli olan Trabzonspor'un başarısıdır. Genç oyuncular da bunlardan örnek alacaklar" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM HARİKAYDI"

Visca, açıklamalarının son bölümünde A Milli Takımımız ile ilgili şu cümlelere yer verdi: "Başarıdan ötürü tebrik ediyorum. Ben de mutlu oldum. Bu ülkede 10 sene içerisinde futbola ne kadar çok yatırım yaptıklarını ve ne kadar çok stadyum yaptıklarını gördüm. O yüzden A Milli Takım'ın Avrupa Kupalarına gitmesi çok büyük bir şey. İki maçta da harika oynadılar, inşallah hep böyle devam eder."