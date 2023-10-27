Abdülkadir Ömür’e yakın markaj

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü eski performansına döndürme konusunda kararlı. Takımla ikinci döneminde çıktığı ilk antrenmanda Abdülkadir Ömür'ü kollarının altına alarak bir görüntü veren tecrübeli teknik adam, önceki gün yapılan antrenmanda da yine yıldız oyuncu ile saha kenarında uzun süreli sohbet yaparak yürüyüş gerçekleştirdi. Avcı-Ömür görüşmesindeki samimiyet dikkat çekerken, son Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömür'ün hafta sonu oynanacak Karagümrük maçına da 11'de çıkması bekleniyor.