TRABZSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kabusa reçete hazırlıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Alanyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da sıra deplasman karnesini düzeltmeye geldi. Papara Park'ta bu sezon çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve sadece 1 kez kaybederek başarılı bir grafik çizen Karadeniz devi, deplasmanda ise tam tersi bir tablo ile karşı karşıya: '4 maç, 1 galibiyet, 3 yenilgi.' Abdullah Avcı'nın görevden ayrıldığı geçtiğimiz sezon da toplamda 18 dış saha maçına çıkan Trabzonspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş; 11 kez kaybetmişti. Avcı ve ekibi bu sorunu tamamen bitirmek üzere kolları sıvadı. Dış saha maçları detaylı bir şekilde mercek altına alındı.

DAĞINIK YAPIYI ORGANIZE EDECEĞIZ

Karadeniz devinin kurmayları önce Karagümrük, ardından Fenerbahçe'yi yenerek bu tabloyu düzeltmek istiyor. "Dağınık yapıyı organize edeceğiz" diyen Avcı, ekibiyle birlikte hem oyuncuları zihinsel olarak kötü geçen süreçten kurtarmaya çalışıyor hem de maçlarda yapılan basit hatalar ve taktik disipline uyulmaması nedeniyle oluşan aksaklıklar konusunda uyarıyor. Bordo- mavili takım İstanbul'da üst üste karşılaşacağı iki rakibini mağlup ederek ligin gidişatına önemli bir etki etmek ve zirve yarışında 'ben de varım' demek istiyor. Abdullah Avcı ve ekibinin İstanbul takımları karşısındaki iyi istatistiği de avantaj.

KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesindeki antrenmanlar, toplantılar ve maç özet görüntülerinin yer aldığı videoyu yayımladı. Görüntülerde, Avcı'nın galibiyet sonrası soyunma odasında takıma yönelik, "Kısa sürede takım savunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmayı bence iyi uyguladık. Kazanmaya devam edeceğiz ve iyi takımız. Sadece hep beraber hareket etmek kalıyor. Özverinizden dolayı, takım savunmasından dolayı teşekkür ederim. Tabii ki hücum anlamında daha zengin işler yapacağız" dediği belirtildi.

AVCI'NIN KARNESI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bugüne dek 93 lig karşılaşmasında 27 beraberlik aldı. 53 galibiyet, 13 de beraberlik yaşadı. Fırtına, Avcı dönemindeki ilk maçta da Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.