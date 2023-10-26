Haberler Trabzonspor TRABZSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kabusa reçete hazırlıyor!

TRABZSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kabusa reçete hazırlıyor!

Trabzonspor, yeni hocası ile deplasmanda kabusunu bitirmek istiyor. Dış saha karnesi iç açıcı olmayan bordo-mavili takım, İstanbul'daki Karagümrük ve F.Bahçe maçları öncesi alarma geçti. Abdullah Avcı, kabus için reçete hazırlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kabusa reçete hazırlıyor!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Alanyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da sıra deplasman karnesini düzeltmeye geldi. Papara Park'ta bu sezon çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve sadece 1 kez kaybederek başarılı bir grafik çizen Karadeniz devi, deplasmanda ise tam tersi bir tablo ile karşı karşıya: '4 maç, 1 galibiyet, 3 yenilgi.' Abdullah Avcı'nın görevden ayrıldığı geçtiğimiz sezon da toplamda 18 dış saha maçına çıkan Trabzonspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş; 11 kez kaybetmişti. Avcı ve ekibi bu sorunu tamamen bitirmek üzere kolları sıvadı. Dış saha maçları detaylı bir şekilde mercek altına alındı.

DAĞINIK YAPIYI ORGANIZE EDECEĞIZ

Karadeniz devinin kurmayları önce Karagümrük, ardından Fenerbahçe'yi yenerek bu tabloyu düzeltmek istiyor. "Dağınık yapıyı organize edeceğiz" diyen Avcı, ekibiyle birlikte hem oyuncuları zihinsel olarak kötü geçen süreçten kurtarmaya çalışıyor hem de maçlarda yapılan basit hatalar ve taktik disipline uyulmaması nedeniyle oluşan aksaklıklar konusunda uyarıyor. Bordo- mavili takım İstanbul'da üst üste karşılaşacağı iki rakibini mağlup ederek ligin gidişatına önemli bir etki etmek ve zirve yarışında 'ben de varım' demek istiyor. Abdullah Avcı ve ekibinin İstanbul takımları karşısındaki iyi istatistiği de avantaj.

KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesindeki antrenmanlar, toplantılar ve maç özet görüntülerinin yer aldığı videoyu yayımladı. Görüntülerde, Avcı'nın galibiyet sonrası soyunma odasında takıma yönelik, "Kısa sürede takım savunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmayı bence iyi uyguladık. Kazanmaya devam edeceğiz ve iyi takımız. Sadece hep beraber hareket etmek kalıyor. Özverinizden dolayı, takım savunmasından dolayı teşekkür ederim. Tabii ki hücum anlamında daha zengin işler yapacağız" dediği belirtildi.

AVCI'NIN KARNESI

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bugüne dek 93 lig karşılaşmasında 27 beraberlik aldı. 53 galibiyet, 13 de beraberlik yaşadı. Fırtına, Avcı dönemindeki ilk maçta da Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da F.Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor!
Avcı İstanbul takımlarına karşı başarılı!
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35