Füze gibi yükselmişti

Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020 - Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu.

Bordo-mavililer, takımın başında 3 sezon geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2.03, şampiyonluk sezonunda 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Görevden ayrıldığı dönemin ilk 23 haftasında ise 1.65 ortalamada kalmıştı.

4 PUAN GERİDE

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Fırtına, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan almıştı. Geçen yılın 4 puan gerisinde kaldı.

ORTALAMASI 2.03 OLMUŞTU

Avcının ilk döneminde 32 maçta 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.

116 MAÇ ÇIKTILAR

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk dönemde Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 116 karşılaşmaya çıktı. 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Takım, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gelişiyle bambaşka bir performans sergilemişti. Fırtına, Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağları 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Avcı sonrasında ise 34 karşılaşmada 40 gol attı, 22 gol yedi

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında son dönemdeki sonuçlar dikkat çekiyor. İki ekibin son 3 maçında 15 gol atıldı. Geçen sezon Fırtına 5-1, güney ekibi 5-0'lık galibiyet aldı. 2021- 22'nin 2. yarısındaki mücadeleyi ise Trabzonspor 4-0 almıştı.

Finalde karşılaştılar

Karadeniz devi ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, güney ekibini 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırmayı başardı.

Bordo mavili ekibin başında 4 kez Alanyaspor'a rakip olan teknik direktör Abdullah Avcı; 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bugün mutlak galibiyet istiyor.