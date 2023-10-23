Haberler Trabzonspor Füze gibi yükselmişti

Füze gibi yükselmişti

Fırtına'da 2020- 21'in 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgiyle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz devi, sezonun kalan bölümündeki 32 maçta sadece 3 kez kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Füze gibi yükselmişti

Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020 - Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu.

Bordo-mavililer, takımın başında 3 sezon geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2.03, şampiyonluk sezonunda 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Görevden ayrıldığı dönemin ilk 23 haftasında ise 1.65 ortalamada kalmıştı.

4 PUAN GERİDE

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Fırtına, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan almıştı. Geçen yılın 4 puan gerisinde kaldı.

ORTALAMASI 2.03 OLMUŞTU

Avcının ilk döneminde 32 maçta 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.

116 MAÇ ÇIKTILAR

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk dönemde Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 116 karşılaşmaya çıktı. 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

Takım, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gelişiyle bambaşka bir performans sergilemişti. Fırtına, Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağları 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Avcı sonrasında ise 34 karşılaşmada 40 gol attı, 22 gol yedi

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında son dönemdeki sonuçlar dikkat çekiyor. İki ekibin son 3 maçında 15 gol atıldı. Geçen sezon Fırtına 5-1, güney ekibi 5-0'lık galibiyet aldı. 2021- 22'nin 2. yarısındaki mücadeleyi ise Trabzonspor 4-0 almıştı.

Finalde karşılaştılar

Karadeniz devi ile Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, güney ekibini 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırmayı başardı.

Bordo mavili ekibin başında 4 kez Alanyaspor'a rakip olan teknik direktör Abdullah Avcı; 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. Bugün mutlak galibiyet istiyor.

DİĞER
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in ilk bebek heyecanı! İdo Tatlıses: Heyecandan yerimde duramıyorum!
İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata!
Cimbom'dan devre arası bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı ile ilk sınav! İşte Fırtına'nın Alanya maçı 11'i
Bakasetas'sız ilk maç
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ | 29 Ekim şiirleri, Cumhuriyet Bayramı sözleri
PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:10
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... 00:00
F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! 23:48