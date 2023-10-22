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Paul Onuachu en büyük koz

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçında en uçta Paul Onuachu'yu kullanacak. Sakatlığının atlatan 29 yaşındaki forvet için özel setler hazırlanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Paul Onuachu en büyük koz

Abdullah Avcı, Alanyaspor maçında en uçta Paul Onuachu'yu kullanacak. Sakatlığının atlatan 29 yaşındaki forvet için özel setler hazırlanıyor. Nenad Bjelica döneminde yeterince beslenemeyen 2.01'lik Nijeryalı futbolcu için özellikle kenar ortaları üzerinde duruluyor. Abdullah Avcı, kanat oyuncularından Onuachu'yu daha fazla kullanmalarını istedi.

PEPE GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

TRABZONSPOR'UN sezon başında renklerine bağladığı süper yıldız Nicolas Pepe'ye milli ara çok iyi geldi. Başarılı kanat oyuncusu fiziksel bakımdan takım arkadaşlarına yaklaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Fransız yıldızı geniş kadroya alacak. Maçın gidişatına göre de son bölümde onu kullanmanın planlarını yapıyor.

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