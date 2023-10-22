Orsic müjdesi

Bordo-mavili ekibin sezon başı önemli transferlerinden biri olan Mislav Orsic idmanda sakatlanmıştı. Operasyon geçiren Hırvat yıldızın sahalardan 9 ay kadar uzak kalması bekleniyordu. Ancak tam bir profesyonel olan Orsic tedavi programına harfiyen uydu. 30 yaşındaki oyuncunun dönüşü de erkene çekildi.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞTI

Mislav Orsic, başarılı operasyonun ardından tedavi sürecini de doğru yönetince sahalara dönüşü daha çabuk olacak. Sakatlandığı gün "Sezonu kapattı" denilen 30 yaşındaki futbolcunun, Ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Hırvat yıldız da sosyal medya hesaplarından paylaştığı koşu videolarıyla taraftarları heyecanlandırdı.

ANTRENMANA DEVAM

Trabzonspor evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordomavililer dün Abdullah Avcı yönetiminde çalıştı. Deneyimli hoca öğrencilerinden sabırlı olmalarını istedi. Skor ne olursa olsun taktiğe bağlı kalmalarını emretti. Bugün idman 18.00'de.

TRİBÜNLERDE AVCI HEYECANI

Trabzonspor taraftarları Nenad Bjelica döneminde kazansalar bile oynanan futboldan memnun değildi. Bu da stada gelen taraftar sayısının düşmesine sebep olmuştu. Abdullah Avcı'nın gelişi tribünlere de olumlu yansıdı. Alanyaspor mücadelesinin biletleri büyük ölçüde tükendi. Bordomavili taraftarlar, Avcı'yı güçlü tezahüratlarla karşılayacaklar.