Ömür yükleniyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geri dönmesine en çok sevinen isimlerden biri de Abdülkadir Ömür. 24 yaşındaki maestro, Avcı'nın ilk döneminde küllerinden doğmuş, şampiyonluk sezonunda önemli katkı sağlamıştı. Bjelica'nın gelişi sonrası zaman zaman performansında düşüşler olan Abdülkadir, yeniden çıkışa geçmek, ilk 11'in değişilmez ismi olmak ve devamında Milli Takım'a tekrar gitmek istiyor. Milli arayı çok iyi değerlendiren ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tek bir idmanı kaçırmadığı gibi ekstra çalışmalar da yapan 10 numara, Alanyaspor karşılaşmasında Abdullah hocanın en önemli kozlarından olacak.

ABDULLAH AVCI 11'İNİ NETLEŞTİRİYOR

Bordo-mavililerde 2. Abdullah Avcı dönemi 7 ay sonra tekrar başlarken, şampiyon hoca Alanyaspor maçıyla startı verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Papara Park'ta tüm planlarını galibiyet için kurgularken, hem taraftarları 3 puanla selamlamak hem de üst üste 2 deplasman öncesi takıma öz güven kazandırmak amacında. Milli arada yoğun tempoda çalışan Fırtına'da Avcı ilk 11'ini netleştirmeye çalışıyor.

TREZEGUET YETİŞECEK

Alanya maçında sağ kanatta Visca olacak. Forvette Onuachu. Sol kenarda ise bileğinden hafif sakatlığı bulunan Trezeguet'nin yetişme ihtimali yüksek. Fountas, Teklic, Umut Bozok ve Enis Destan, Avcı'nın ön taraftaki alternatifleri durumunda.

SAVUNMA HATTI BELLİ

Milli Takım'da sergilediği performansla eski günlerine dönen Uğurcan'ın kaledeki yeri garanti. Savunma dörtlüsünün Eren, Denswil, Baniya, Mehmet Can şeklinde oluşması bekleniyor. Orta sahada cezası biten Mendy geri dönüyor. Yanındaki forma için 3 aday var; Berat, Umut Güneş ve Kourbelis. Bu isimler arasında Berat bir adım önde.