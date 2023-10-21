Doğan’dan inciler

Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız.

Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu anda isim veremem, çünkü almaya çalışıyorum hâlâ. Kimsenin tartışmayacağı bir oyuncu.

Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hem benim hem de Abdullah Avcı'nın aklından zirve dışında bir şey geçmez.

Trabzonspor - Pendikspor maçında hakemlerle ilgili az bile söyledim. Mehmet Büyükekşi'nin MHK ve alt kurullarına hakim olduğunu düşünmüyorum.

Yeni sezon başında gelip play off sistemi üzerine bir teklif olsa şahsi fikrim kabul ederim. Bu konuyu yönetimimizle de konuşmak lazım ayrıca.