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Yeni başlangıç

Abdullah Avcı pazartesi günü Alanya sınavıyla siftah yapacak. Tecrübeli hoca yeni dönemine zaferle başlayarak taraftarı mutlu etmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Yeni başlangıç

Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara sona ererken Trabzonspor'da da gözler artık Alanyaspor mücadelesine çevrildi. Ara öncesinde Adana Demirspor'la oynadığı ve 1-0 kaybettiği mücadeleden sonra Nenad Bjelica yerine takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Fırtına, mutlak galibiyeti hedefliyor. Bordo-mavili ekipteki ikinci dönemine start veren tecrübeli hoca, pazartesi günü Papara Park'ta Alanyaspor'u mağlup ederek zaferle başlamak istiyor.

İSTİKRAR YAKALAYACAĞIZ

Alanyaspor maçıyla yeni bir seri başlatmak isteyen Abdullah Avcı, takımla ayrıca kazanma alışkanlığı yakalamayı planlıyor. Bordo-mavili ekibin bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlara dikkat çeken tecrübeli teknik adam, oyuncularına Alanyaspor karşılaşmasının bir başlangıç olacağını hatırlatıyor. Milli ara boyunca bu mücadeleye hazırlanan Avcı, "Alanyaspor'u yenerek beyaz bir sayfa açalım. Bu kaliteli oyuncu grubuyla devamı gelecektir. İstikrar yakalamamız çok önemli" diyerek oyuncularını uyardı.

AVCI BİREBİR ÇALIŞIYOR

Abdullah Avcı, hemen her antrenman öncesi oyuncularla birebir iletişim kurarak hem kendi oyun planıyla ilgili fikirlerini paylaşıyor, hem de zihinsel olarak kaynaşma sürecini hızlandırıyor. Geride kalan dönem içerisinde çok fazla süre alamayan oyuncuları da kazanmak için çalışan Abdullah Avcı bu konuda takım kaptanlarının da daha fazla sorumluluk almalarını istiyor.

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