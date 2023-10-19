Yine başaracağız

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde ilk kez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekrar yarışın içerisinde olmayı hedefleyeceklerini vurgulayan 60 yaşındaki hoca, "Biz burada çok güzel duygular yaşadık. Şampiyonluk kutlamalarında denize açıldığımız süreci asla unutmuyorum. Bunu tekrar devreye sokacağız. Planlamayla, adım adım pragmatik bir şekilde gideceğiz. Başarı bir sonuç değil, bir süreçten geçiyor. Biz bunu adım adım yapmaya devam edeceğiz. Bizim duygularımız çok yoğun oluyor, bunları dengeleyeceğiz. Sahada biraz agresif, hızlı oynayan ve dengeli bir takım oluşturmak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZONU PLANLAYACAĞIZ

Ligdeki yarışın kalitesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki bazı takımlar, yüksek maliyetli oyuncularla iyi kadrolar kurdular. Ama yine de bazı takımların kırılmaları olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız ve bu bizi nerelere taşıyacak. 2020-21 sezonunda 17. sıradan 4'üncü olduk. Bu sene de aynısını yapmaya çalışacağız. Yani kazanma alışkanlığı yakalamaya çalışacağız. Bunu biz kazanalım, Avrupa kupalarına gidelim ve Türkiye kupası var önümüzde çok önemli bir hedef. Biz bunları yaparken gelecek sezonun planlamasını da yapacağız. Buna başladık."

DİKİNE PAS İÇİN YAN PAS GEREK

Avcı, takımdan ayrılış sürecinde en çok eleştirildiği konular arasında yer alan, "Takımın ağırlıklı olarak yan pas oynadığı" yönündeki eleştirilere yanıt verdi: "Bu konularda çok ciddi çalışmalar yapıyorum. 2021- 22'de şampiyon olduğumuz sezondan 2022-23 Mart'ın 10'una kadar yani ayrıldığım dönem dahil Trabzonspor dikine pas istatistiğinde, rakip ceza sahasında, üçüncü bölgede Türkiye'nin birinci sırasında. Bayern Münih, City, Barcelona, PSG, Napoli yan pasta da dikine pasta da birinci. Dikine atabilmek için yan pas yapmak zorundasın. O boşluğu bulmak için bunu yapmalısın. Büyük takımlar, dominant takımlar topa sahip olarak oyun oynarlar. Bunu daha hızlandırmak kaybettiği yerde almak, topa daha çok sahip olmak, daha geniş de oynamak gibi yeni yeni formasyonlar var."

Avcı, şampiyonluk sürecinde sembol olan, "Boş çerçeve" detayıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: "Başarı bir sonuç değildir, başarı bir süreçtir. Boş çerçeve olayı bunun bir ürünüydü. Doğru organizasyonla bunu tekrar devreye sokacağız. Belki farklı bir şeyler kullanacağız."

KÖSTEBEK DEMEYELİM

Ayrılış sürecinde yaptığı açıklamalarda, takım içerisinde, "Köstebek" imasında bulunduğuyla ilgili yapılan hatırlatmaya da yanıt veren Avcı, "Herkes Trabzonspor'a hizmet etmek için var. Bu hizmet en iyi şekilde kurumlara yapılır. Bu tür konular yönetimin alacağı kararlardır, ben sadece düşüncelerimi ve duygularımı aktarırım. Geldim kulübün içerisine girdiğimde ayrılmamış hissettim. Milli takım arasına gitmiş gibi hissettim. 'Köstebek' kelimesini kullanmayalım. Çok ağır bir cümle. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Kuruma hizmet hepimizin yapması gereken bir şey. Marka bizim için çok önemlidir" ifadesini kullandı.

BİZDE HEDEF BİTMEZ

Taraftarların desteğine her zaman ihtiyaç duyacaklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu: "Burada 2 sene 4 ayda rekorlar kırdık, kupalar aldık. Tarihinde de var, sadece benim döneminde alınmadı. Bu şehir, bu coğrafya öyle. Bende bir baskı yok. Pazartesi akşamından itibaren taraftarlarımız desteklerine devam etsin. O zaman da söyledik, beraber hücum ve beraber savunma yaptık. Trabzonspor kazanınca herkes mutlu oluyor. Trabzonspor'un da benim hedefim de hiçbir zaman bitmeyecek."

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ

Gazze'de hastane bombalanmasına değinen Avcı, "İsrail-Filistin sürecinin, çocukların ve masumların öldürüldüğü savaşın kazananı olmaz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Umarım dünya sağduyuyla buna yaklaşarak en kısa sürede çözüm bulur ve bizleri rahatlatmış olur. Canım çok sıkkın. Basın toplantısı ile ilgili 'acaba mı' dedik. En azından karşılıklı bilgilendirme açısından iyi olacak diye düşündüm ve buradayım" ifadesini kullandı.

YUSUF SARI KALMADI

Adana Demirspor'daki performansıyla dikkat çeken Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılış sürecini de değerlendiren Avcı, şöyle konuştu: "Yusuf ilk geldiğinde bir yıllık anlaşması vardı. Sözleşmesini uzatmak istedik ama olmadı. Onu Milli Takım'a ilk ben gönderdim. Şampiyon olduğumuz sene 'Oynamak istiyorum' dedi ve Rizespor'a gitti. Adana Demirspor ona uygun. Yusuf'u burada güzel anılarla anıyoruz. Gelişim kaydetti."

ANLAŞMALARI BEN YAPMIYORUM

Transfer süreçlerine direkt dahil olmadığının da altını çizen Avcı, "Öyle bir algı yaratılıyor ki, sanki mukaveleleri ben yapmışım gibi. Detaylardan bile haberim yok. Ben oyuncu tespiti yaparım, oyuncuyla mukavele yapmam. Hamsik ve Visca ile konuştum. Oyuncuyu ikna etmek, oyunu anlatmak, iletişimi kurmak, kulübün büyüklüğünü ve hedeflerini anlatırım. Diğer tarafı benim işim değil. Ben mukavele yapamam" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME'NİN KALMASINI İSTEDİM

Avcı, Nwakeme'nin takımdan ayrılmasını istemediğini de vurgulayarak, "Nwakaeme'nin burada kalmasını istedik, o da burada kalmak istedi. Ama rakamsal konularda sıkıntılar oldu. Milli takımla adım geçince, tercüman Ercan'ı arayarak, 'Türkiye'de oynadım beni alabilir' dedi. Gelince de çok güzel bir paylaşım yaptı. Onunla ilişkimiz çok iyi" dedi.

HASTALIKLI YAPIYA YÖNELIK SÖYLEMLER

Ayrılış sürecinde kullandığı, "Takımda değiştiremediğim hastalıklı bir yapı var" ifadelerine de açıklık getiren Avcı, "Hastalıklı durum oyunsal-taktiksel anlamda bir sözdü. Birçok şeyi deniyorum, oyun olarak, oyuncu olarak deniyorum. Formasyonlar deniyorum. Bazen karşılığını alıyorduk. Bazen ciddi bir rakibi yenip ertesi hafta kötü sonuç alıyorduk. Oyun olarak da oyuncu olarak da sorguladığımız çok şey var. Belki fazla öz güven sıkıntı oldu. Alınan futbolcular kötü değildi. Hepsi milliydi. Ama organizasyon oturmamıştı. Şu an oyuncularla ilgili bir oyun planı üzerine çalışıyoruz. Hastalıklı yapıyı değiştirmek için buradayım. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.

TAKIMIN YÜZDE 55'İNİ TANIYORUM

Abdullah Avcı, takımdan ayrı kaldığı dönemde maçları takip ettiğini belirterek, "Trabzonspor'un maçlarını tabii ki takip ettim. Nenad hocaya teşekkür ediyorum. Muhakkak bazı olumlu veriler de bırakmıştır. Tespitlerimiz var. Trabzonspor'un nasıl oynamasıyla ilgili tespitlerimiz var. Yüzde 55'i beraber çalıştığım, yüzde 45'i tanımadığım oyuncular. Onlarla da zaman geçirip tanıyacağız" dedi.

PEPE BİZE MAÇ KAZANDIRACAK

Avcı, Pepe'nin Alanya maçında oynayıp oynayamayacağının netleşmediğini de belirterek şunları söyledi: "Pepe bildiğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı kamp yapmadı, 15 gün bireysel çalışmıştı. Ardından takıma katılınca bir sakatlık yaşadı. Dünden beri adım adım takıma girmeye başladı. Bize maçlar kazandıracak, sakatlanmadan en iyi şekilde hazırlayacağız. Durumu pazar günü belli olacak."

ONUACHU VE MENDY KALİTELİ

Onuachu ve Mendy'nin kaliteli isimler olduğunu belirten Avcı, "İkisi de takım kalitesini yukarı çeken iyi oyuncular. Onların enerjileri ve insan kaliteleri çok yüksek. Tanıdıklarımızla birlikte hem oyuncularımıza tekrar felsefimizi, sunumlarımızı yapıp eksiksiz bir şekilde sahaya çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

BEN ALDIRMADIM

Avcı, Mendy ve Onuachu'nun transferlerinin kendi bilgisi dahilinde olup olmadığıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Mendy ve Onuachu ile ilgili benim transfer süreciyle ilgili bilgim yok. Son derece sağlıklı bir görüntü var bu transferlerde. Berat benim bildiğim bir oyuncu. Onun burada olması beni mutlu ediyor."

BAKASETAS 4 HAFTA YOK

Avcı, milli takımda sakatlanan Bakasetas ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Bakasetas ile henüz görüşmedim. Egemen hoca kendisiyle görüştü. Pazartesi sabah gelecek, kendi doktoru görecek ondan sonra tedavisi devam edecek. Sakatlığıyla ilgili 4 haftalık süreç konuşuluyor ama o hırslıdır. Bakacağız."