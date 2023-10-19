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Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları! Nicolas Pepe...

Trabzonspor, Süper Lig'in 9’uncu haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan 5 oyuncu ve grip olan Bardhi idmana katılmazken, Nicolas Pepe takımla birlikte kısmi çalışma yaptı. Ayak bileğinde burkulma yaşayan Paul Onuachu ise idmana sonradan katılarak bireysel koşu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:00
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Trabzonspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları! Nicolas Pepe...

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Alanyaspor'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, 23 Ekim Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor'da ikinci dönemine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni dönemin ilk basına açık idmanını gerçekleştirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılması planlanan idman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı futbolcularla toplantı yaptığı için geç başladı. Teknik adam, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet etti.

6 OYUNCU YOK, PEPE TAKIMLA KISMİ ÇALIŞTI

Hafif yağmur altında geçen idmana sağ arka hamstring kasında yaralanma bulunan Hüseyin, tedavisi süren Orsic, milli takımda sol kasık yaralanması yaşayan Bakasetas, sağ ayak bileğinde burkulma olan Trezeguet, diz ağısı yaşayan Fernandez ve gribal enfeksiyon geçiren Bardhi katılmadı.

BİLEĞİ BURKULAN ONUACHU BİREYSEL KOŞU YAPTI

Sol ayak bileğinde burkulma yaşadığı için idman planlamasında bulunmayan Paul Onuachu idmana sonradan katılarak bireysel koşu yaptı. Özel antrenman planlaması yapılan Nicolas Pepe de hem takımla birlikte çalıştı hem de bireysel çalışma yaptı. Bordo mavililer idmanda teknik ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

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