Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında konuşuyor.

Doğan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ

Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Onunla yeniden yollarımız kesişti iki taraf için hayırlı olsun.

Hocamızın da benim de daha iyi yapmamız gereken birçok konu var.

Trabzonspor, şehrin geleneği hep zirveyi düşnüen bir anlayış içerisinde. Bu saatten sonra Trabzonspor ne kadar ileriye gidebilir hep beraber göreceğiz.

"HOCAMIZLA ÖN DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Alanyaspor maçı öncesinde bir araya gelip genel bir değerlendirme yapacağız.

''ABDULLAH AVCI BENİM KADAR HEYECANLI"

Hocamızla anlaşma süremiz çok kısa sürdü. O da benim kadar heyecanlı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Trabzonspor ile dertlenen bir insan. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce takım hakkında bir ön değerlendirme yapacağız.

"NWAKEME İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM DERSE.."

Nwakaeme benim çok sevdiğim, inanılmaz profesyonel, Trabzonspor'a önemli değerler katmış bir futbolcu. Abdullah Avcı hocamız 'Ben Nwakaeme ile çalışmak istiyorum' derse getirmek için gider konuşuruz, gereken neyse yaparız."

"TEKLİFİMİZİ KABUL ETMEDİ"

Bakasetas, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Bakasetas'a yönetim olarak teklifimizi yaptık ancak kabul etmedi. Bundan sonraki süreçte hocamızla konuşacağız ve teknik kararı neyse ona göre bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kendisi için kulübümüze gelen bir teklif yok.

DOĞAN'DAN TRANSFER MÜJDESİ!

Orta sahaya kimsenin 'hayır' demeyeceği, yıldız bir oyuncu almak istiyoruz. Yaz ayından beri bu transfer için uğraşıyorum.

"GALATASARAY'A ATTIĞI GOLDEN SONRA..."

Şampiyon olduğumuzda devre arası Abdullah hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım.

"HAKEMLER İÇİN AZ BİLE SÖYLEDİM"

Trabzonspor - Pendikspor maçında hakemlerle ilgili az bile söyledim. Mehmet Büyükekşi'nin MHK ve alt kurullarına hakim olduğunu düşünmüyorum.

TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceza aldığını söyledi ancak öyle olmadığını gördük. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha?

"YASAK KALKMALI"

Artık bu yasak kalkmalı, sadece ligin ikinci yarısında oynanacak Beşiktaş maçında seyircimiz, onların da taraftarı gelmediği için olmayacak. Fenerbahçe'de yıllardır olduğu gibi devam edecek gibi görünüyor. Galatasaray'a biz gittiğimiz için onlar da bize gelecek. Bunun kalkması lazım. Ne olacak, savaş mı çıkacak?

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Taraftarın Trabzonspor hocasına ve takımına sahip çıkmasını istiyorum. Durum ne olursa olsun konu ne olursa olsun Trabzonspor taraftarı, takımına sahip çıkarsa çok güzel günler yaşarız. Nice şampiyonluklar yaşarız. Takımımıza eski yöneticilerimiz, eski başkanlarımız da sahip çıkmalı.

"TRABZONSPOR BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL EDEMEZ"

'Makas açıldı' söylemleri, bunu söyleyen kişileri ve camiaları bağlar. Trabzonspor camiası böyle bir şeyi kabul edemez.