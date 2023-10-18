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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkes için adalet

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan bomba tespitler geldi. Doğan, " Yıllardır haksızlığa uğradık. Belli ki futbolumuz ‘adalete’ kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Herkes için adalet

Başkan Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un yaşadığı haksızlıklara değinen Doğan, temiz futbol, adalet, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Doğan, "Bu büyük kulüp geçmişte parçalarını birleştirerek bütün olmuştur. Ne eksik ne de fazla, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımıdır. İstanbul saltanatını yıkmış, şampiyonluklara uzanmış, sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır" dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Doğan, "Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. Temiz futbol en büyük idealimizdir" ifadelerini kullandı.

AMAÇ BORÇSUZ KULÜP

Başkan Doğan, "Ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attık, devamını da getireceğiz. Yakın gelecekte yeni sponsorluklar ve projeleri hayata geçirerek ciddi bir geliri yine kulübümüze kazandıracağız. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor" dedi.

"AYRIŞMAYALIM BİRLEŞELİM"

Camiaya bu süreçte birlik ve beraberlik mesajı veren Doğan, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Parçalanmamalıyız, bütün olmalıyız. Hepimiz Trabzonspor'un gölgesindeyiz ve bu kulübü dert edinenleriz. Şunu iyi bilin ki, birlikteliğe geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim."

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Doğan, ekonomik istikrarın yanında başarıyı da hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: "Sahadaki planlamamızı da aynı paralelde yürütmeye çalışıyoruz. Bazen talihsiz sonuçlar alsak da bunu düzeltecek akla ve tecrübeye sahibiz. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Sahadaki hedefimiz de sadece tek sezonluk değil, sezonlara yayılacak organizasyonuyla sürdürülebilir başarıya sahip olacak Trabzonspor'dur."

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