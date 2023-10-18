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Nicolas Pepe: Trabzon beni etkiledi

Nicolas Pepe: Trabzon’dan ilk teklif aldığımda çok etkilemiştim çünkü özel uçakla gelmişlerdi ve bu da hızlı ilerlememizi sağladı. Bunlar etkiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Nicolas Pepe: Trabzon beni etkiledi

Karadeniz devine eylül ayında katılan ve sakatlığı nedeniyle henüz resmi maça çıkmayan Nicolas Pepe, taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtti. Trabzonspor'dan teklif geldiğinde etkilendiğini söyleyen Pepe, "İlk teklifinde geldiğinde bu beni çok etkilemişti çünkü şahsen seyahat ederek gelmişlerdi ve bu da hızlı ilerlememizi sağladı. Çünkü bana çokça sevgi ve ilgi göstermişlerdi. Bunlar karar vermemde etkili olan şeylerdi" diye konuştu.

"TÜRK TARAFTARLAR FARKLI"

Nicolas Pepe henüz sahaya çıkamamış olsa da taraftarın kendisine gösterdiği sevgiden etkilendiğini şu sözlerle belirtti: "Trabzonspor taraftarıyla çok fazla vakit geçirmedim ama kısa sürede bana gösterdikleri sevgiden dolayı çok mutlu oldum, üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki."

"BU LİG GEÇİŞE DAYALI"

Süper Lig'i diğer ülke ligleriyle kıyaslaması istenen Pepe, "Dünyanın en iyi ligi olduğu için İngiltere'yi örnek verebilirim, çünkü karşılaştığınız her takım çok güçlü ve yenmesi çok zordur. Box-to-box oynarlar. Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig, elbette iyi ekiplerin, futbolcuların olduğu bir lig" ifadesini kullandı.

"SAĞ KANATTA İYİYİM"

Hücum bölgesinde tüm pozisyonlarda oynayabildiğini anlatan Pepe şöyle konuştu: "9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer sağ kanat. Orada daha faydalı olduğumu düşünüyorum ama görev verildiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilmem benim kuvvetli olduğum.

Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim."

"SAKATLIĞIM KARMAŞIK GEÇTİ"

Sakatlığı sonrası yaşadığı performans düşüşü hakkında konuşan Pepe, "Nice'teki sezonun son kısmı, yaşadığım sakatlık nedeniyle gerçekten çok karmaşık geçti.

Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak" dedi.

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