Alanya Avcısı

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarına ayrılmasının ardından göreve gelen Abdullah Avcı, bordo mavili takımdaki ikinci dönemindeki ilk maçında Alanya'ya karşı galibiyet hesapları yapacak. Daha önce kariyerinde Alanyaspor'a karşı 11 kez rakip olan deneyimli çalıştırıcı; 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrılan tarafta yer almıştı. Bordo mavili ekibin başında ise 4 kez Antalya temsilcisine rakip olan Abdullah Avcı, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Avcı, Trabzonspor ile ikinci döneminin ilk maçında Alanyaspor'u mutlak yıkmak istiyor.