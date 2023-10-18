Haberler Trabzonspor Alanya Avcısı

Alanya Avcısı

Bordo mavili ekibin başında 4 kez Antalya temsilcisine rakip olan teknik direktör Avcı; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu defa mutlak galibiyet istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Alanya Avcısı

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarına ayrılmasının ardından göreve gelen Abdullah Avcı, bordo mavili takımdaki ikinci dönemindeki ilk maçında Alanya'ya karşı galibiyet hesapları yapacak. Daha önce kariyerinde Alanyaspor'a karşı 11 kez rakip olan deneyimli çalıştırıcı; 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrılan tarafta yer almıştı. Bordo mavili ekibin başında ise 4 kez Antalya temsilcisine rakip olan Abdullah Avcı, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Avcı, Trabzonspor ile ikinci döneminin ilk maçında Alanyaspor'u mutlak yıkmak istiyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Toni Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! "Bu adam tam bir çatlak"
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
F.Bahçe'ye 2. Szymanski!
Oliveira gidecek o gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanyol ekibinden Trabzonspor'un yıldızına kanca!
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
GIYABİ CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR? | DİYANET Gıyabi cenaze namazı nedir, caiz midir?
CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temiz eller operasyonu yapılmalı Temiz eller operasyonu yapılmalı 01:42
Erden Timur açıkladı! O yıldızların sözleşmesi... Erden Timur açıkladı! O yıldızların sözleşmesi... 01:10
Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! 01:10
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama! Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye şok suçlama! 01:10
Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! Erden Timur'dan Ronaldo sözleri: Teklif yolladık! 01:10
Ronaldo rekorlara doymuyor! Haalad'a büyük şok.. Ronaldo rekorlara doymuyor! Haalad'a büyük şok.. 01:10
Daha Eski
İngiltere geriden gelerek kazandı! İngiltere geriden gelerek kazandı! 01:10
F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! F.Bahçe Beko Panathinaikos'u farklı devirdi! 01:10
A. Efes'ten Euroleague'de ilk galibiyet! A. Efes'ten Euroleague'de ilk galibiyet! 01:10
İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! İtalyan devinden Arda Güler hamlesi! 01:10
Fagioli'ye büyük şok! 7 ay men... Fagioli'ye büyük şok! 7 ay men... 01:10
Eski yöneticiden G.Saray'ın yıldızı için flaş itiraf! Eski yöneticiden G.Saray'ın yıldızı için flaş itiraf! 01:10