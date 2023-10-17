Maaşı 40 milyon tl

Nenad Bjelica sonrası yeniden masaya oturulan Abdullah Avcı şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, 7 ay sonra bordo mavili takıma geri dönen Avcı'nın sözleşme şartlarını belirleyerek kamuoyuna duyurdu. KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2 yıllık sözleşme imzalayan takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı'ya bu sezon için 40 milyon TL, 2024-2025 sezonunda da, bu sezon alacağı ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödeme gerçekleştirilecek.

233 GÜN SONRA ABDULLAH AVCI

Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, 2. kez göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak. Geçtiğimiz sezonun 24. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak 38 puanla 6. sırada yer almasının ardından ayrılan Abdullah Avcı, eski takımıyla ilk sınavına çıkacak

GALİBİYETLE BAŞLAMIŞTI

Abdullah Avcı, ilk döneminde sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili takımdaki görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz devi, Avcı yönetimindeki ilk maçında sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.