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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan takıma kritik uyarı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın teknik direktörü Abdullah Avcı mesaiye hızlı başladı. Tecrübeli çalıştırıcı ayağının tozuyla takıma kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:35
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan takıma kritik uyarı!

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Teknik direktör Abdullah Avcı, takımda ciddi bir değişime imza atmak istiyor. İkinci kez göreve geldiği bordo-mavililerde ekibiyle birlikte yoğun tempoda çalışmalara başlayan 60 yaşındaki hoca, zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor. Göreve başlar başlamaz analiz ekibinden futbolcuların verilerini istediği öğrenilen başarılı taktisyen, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkları da sağlık ekibiyle değerlendirdi. İlk döneminde sakatlıkların önüne geçebilmek adına her antrenman öncesi özellikle ölçümler yaptıran Avcı, ikinci döneminde de bu işi sıkı tutuyor.

ÖNÜMÜZDE 30 MAÇ DAHA VAR

İdmanlarda oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için uygun programları tercih eden Abdullah Avcı, takımdaki rekabeti de üst seviyeye çekmeyi hedefliyor. Bordomavili hocanın oyuncularını, "8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesinin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Geniş olan futbolcu kadrosunu değişerek sürekli moralli tutmak isteyen Avcı'nın, kafasındaki ideal kadroyu da şekillendirmeye başladığı öğrenildi.

AVCI'DAN YENİ DOKUNUŞLAR

Bjelica'nın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Abdullah Avcı, özellikle deplasmandaki kötü gidişatı değiştirmek ve oyun anlamındaki eksikleri gidermek adına yoğun çalışma içerisinde. Ekibiyle ilk antrenmanına perşembe akşamı çıkan Avcı, kısa zamanda bazı dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor.

Avcı'nın ilk hedefi takımdaki motivasyon sorununu çözmek. Amaçsız görüntüden takımı uzaklaştırmaya çalışan tecrübeli taktisyen, konuşmalarında, "Nerede olduğunuzun farkına varın. Trabzonspor gibi büyük bir takımın futbolcularısınız. Kendinizi sıradanlaştırmayın. Yeteneklerinizi hatırlayın" diyerek takımı ateşliyor.

BAKASETAS'I 10'A ÇEKECEK

Mendy'nin performansını çok beğenen Abdullah Avcı'nın, yanında Berat Özdemir'i kullanması muhtemel. Diğer ihtimaller, Abdülkadir Ömür, Umut Güneş ve Kourbelis. Avcı, Bakasetas'ı ise 10 numaraya çekecek. Oyun sistemini de 4-3- 3'ten, 4-2-3-1 olarak güncelleyecek.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Abdullah Avcı basının karşısına çıkıyor. Bordo-mavili hocanın bugün veya yarın basın toplantısı düzenlemesi ve birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Basın to

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