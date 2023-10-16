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Denswil dönüyor

Bjelica döneminde Baniya-Benkovic olan stoper ikilisi değişebilir. Avcı’nın Denswil’e forma vermek istediği, Fernandez’in de şans beklediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Denswil dönüyor

Abdullah Avcı'yla birlikte birçok mevkide değişim yaşanması bekleniyor. İlk dokunulacak yer stoper bölgesinde olabilir. Bjelica genelde Baniya-Benkovic ikilisine görev verirken, Avcı'nın ise Baniya'nın yanında Denswil'i oynatma ihtimali yüksek. Başarılı hocanın, sakatlıktan çıkan ve oynamaya hazır hale gelen 27 yaşındaki İspanyalı stoper Fernandez'e de şans vermek istediği ifade edildi.

Süper Lig'in 9. haftasında pazartesi günü sahasında Alanya ile karşılaşacak Fırtına, hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Avcı yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

MENDY'NİN YERİ GARANTİ

Fovette Onuachu'nun pivot özelliğini daha iyi kullanmak isteyen Abdullah Avcı, yıldız forvetin arkasında Trezeguet-Bakasetas-Visca üçlüsünü oynatacak. Orta alanda Mendy'nin yeri garanti, diğer isim noktasında hem maça hem de performansa göre karar verilebilir.

GOMEZ YİNE KAYIP

Karadeniz devinin Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez, İspanya La Liga'da 7 maç üst üste şans bulsa da gol katkısı yapamadı. Geçtiğimiz sezon 3 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'dan transfer edilen Uruguaylı forvet, bordo-mavili formayla 35 maçta 7 gol ve 6 asistlik istatistik yakalamıştı. Gomez'in Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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