İkinci şans

Karadeniz temsilcisinde sezon başında geniş bir kadro kurulmuştu. Ancak eski teknik direktör Nenad Bjelica bu kadronun kısıtlı bölümünü kullanma yönünde bir tercih yapmıştı. Yerine gelen Abdullah Avcı ise farklı bir yöntem izlemeyi düşünüyor. Süper Lig'de zirveye yaklaşmayı, Türkiye Kupası'nda da hedefe varmayı planlayan usta hoca, her oyuncusundan maksimum fayda almak istiyor. Yorucu sezonda herkese ihtiyacı olduğunu belirten Avcı, Bjelica dönemi mağdurlarını geri kazanma peşinde. Bunların başında da yeni transfer olarak takıma katılan, başta oynamasına rağmen sonra formamyı unutan Kourbelis var. Ayrıca Umut Güneş, Umut Bozok, Arif Boşluk, Göktan Gürpüz, Kerem Şen gibi futbolculara da ikinci şans verilecek. Bu oyuncular da beyaz bir sayfa açmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

UNUTULMUŞ BİRER BİRER

Umut Güneş, Alanyaspor'dan önemli bir bonservis ödenerek alınmıştı. Nenad Bjelica ona hiç şans vermedi. Geçen sezon oynattığı Arif Boşluk da Hırvat hocadan forma bulamadı. Göktan Gürpüş 2 maçta 16 dakika oynadı, 1 gol attı. Sezona 1. forvet olarak giren Umut Bozok, formasını önce Enis Destan'a kaptırdı. Paul Onuachu da geldikten sonra hiç oynamadı.

Abdülkadir Ömür beyaz sayfa açtı

Nenad Bjelica döneminde ritim bulamayan isimlerden olan Abdülkadir Ömür de Abdullah Avcı idaresinde beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hırvat hoca en hazır olduğu dönemde Abdülkadir'i yedek bırakmıştı. Tıpkı başarılı futbolcu gibi, Trezeguet de Avcı yönetiminde bambaşka bir oyun sergilemeyi planlıyor

NWAKAEME HEYECANI

Bir Trabzospor efsanesi olan Anthony Nwakaeme'nin Abdullah Avcı'nın dönüşüyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım taraftarı da heyecanlandırdı. Avcı ilk döneminde yaptığı basın toplantısında Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını istemişti. Ancak Avcı da Nwakaeme de Fırtına'dan ayrılmıştı. Avcı'nın dönüşünün ardından taraftarlar şimdi onu bekliyor