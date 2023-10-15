Dersine çalışıyor

Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başına geçerken kendine yoğun bir ders programı hazırladı. Kurmaylarıyla beraber baş başa veren ve Trabzonspor'un bu sezon oynadığı tüm maçları yeniden izleyen deneyimli çalıştırıcı, antrenman programını da buna göre düzenliyor. Yüksek tempoda çalışan bordo-mavililerde taktik antrenmanlara da ayrıca önem veriliyor. Avcı dokunuşlarla takımın seviyesini yukarı çekmeye çalışıyor.

Uğurcan Çakır'ın Hırvatistan deplasmanında gösterdiği performans bordo-mavili taraftarları da sevindirdi. Deneyimli eldivenin ligin bu bölümünde vites yükseltmesi, Trabzonspor'un da çok işine yarayacak. 27 yaşındaki kaleci şampiyonluğun kazanıldığı sezonda gösterdiği muhteşem performansla adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.