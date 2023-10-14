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Uğurcan kasırgası

A Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı maçta kalesinde devleşen, 8.2 reyting alan 24 yaşındaki eldiven tebrik yağmuruna tutuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Uğurcan kasırgası
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı maç büyük önem taşıyordu. Ay-yıldızlıların büyük bir mücadele örneği koyduğu ve 1-0 kazanarak liderliğe yükseldiği maça 11'de başlayan Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performans ile en çok beğenilen isimlerin başında geldi. 27 yaşındaki eldivenin, Kerem Aktürkoğlu'na gönderdiği uzun pas ise büyük alkış aldı. Uğurcan'ın başarılı performansı sosyal medyada gündem oldu. 8.2 ile maçın en fazla reyting alan oyuncusu gösterilen kaptan için sosyal medyada, "İşte gerçek Uğurcan bu", "Uğurcan kendini buldu. Umarız yükselen performansı Trabzonspor'da da devam eder" gibi ifadeler kullanıldı. Abdullah Avcı başta olmak üzere yönetim ve takım arkadaşları da Çakır'ı başarısından dolayı tebrik ettiler.
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