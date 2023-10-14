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Gerçek Ömür yükleniyor

Avcı, ilk idmanda son haftalarda daha az forma şansı bulan Abdülkadir Ömür ile özel ilgileniyor. 24 yaşındaki orta sahanın çok enerjik olması dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Gerçek Ömür yükleniyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk antrenmanında eski oyuncularıyla sarılarak hasret giderdi, yeni isimlerle tanıştı. Tecrübeli hocanın, bu sezon 7 karşılaşmada 396 dakika sahada kalan ve 3 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki maestroyu kollarının altına almasının görüntüleri kulüp tarafından paylaşıldı. Geçen hafta Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ömür'ün, Avcı'nın gelişiyle birlikte performansını iyice artırması bekleniyor. Görüntülerde genç futbolcunun oldukça mutlu olması dikkat çekti.

Abdullah Avcı, antrenman sırasında yeni teknik ekibiyle görüntü verdi. Avcı'nın ekibinde yer alacak isimler: Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.

Nwakaeme'den kutlama

Şampiyonluğun mimarlarından olan Nwakaeme, Al- Fayha'ya transfer olmuştu. Nijeryalı sol kanat, Karadeniz devine dönen eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı tebrik etti. Sosyal medya hesabından Trabzonspor'un gönderisini paylaşan futbol sihirbazı "Yeniden Hoş geldin büyük hoca" ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'nin Abdullah Avcı paylaşımı Trabzonspor camiasını ayağa kaldırdı. Bordo-mavili taraftarlar, 34 yaşındaki sol kanada "Keşke sen de dönsen" mesajları atarak geri dönmesini istediler.

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