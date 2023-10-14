Teknik direktör Abdullah Avcı, havaalanına indiği gibi, gazetecilere manşet olacak şu sözü söyledi. "Yeni gelmedim, geri geldim.." Bu söz, beklendiği gibi tüm medyanın manşetlerine çıktı. Odasından çıkıp soyunma odasında üstüne idman kıyafetlerini giyen Avcı'yı o anda gören iki yönetici "Hocam çok yakıştı" dedi. 60 yaşındaki hoca da şöyle cevap verdi: "Ben bunları hiç çıkarmadım ki."

FÜZE GİBİ PARLAMIŞTI

Fırtına'da 2020-21'in 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz devi, sezonun kalan bölümündeki 32 maçta sadece 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo- mavililer, 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.

Dört puanlık fark

BORDO-mavili takım, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan almıştı. Geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı