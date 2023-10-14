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Bakasetas kalabilir

Abdullah Avcı imzayı attı ve hemen sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas ile görüştü. Yunan 10 numaraya “Hiçbir yere gidemezsin” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Bakasetas kalabilir

Abdullah Avcı gelir gelmez ilk iş olarak kalmasını istediği oyuncuları belirlemek oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bakasetas ile görüştü. Bjelica nedeniyle mukavele uzatma teklifini bekleten Yunan orta sahaya, "Bir yere gidemezsin" dedi. Avcı ayrıca ilk transferi olan 25 yaşındaki ön libero Berat Özdemir'in bonservisinin Al- Ettifaq'tan alınmasını istedi. 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Aydın'dan umutlu olduğunu söyledi, onun için Schalke ile bağlantıların kesilmemesini istedi. Bu gelişmeler sonrası Bakasetas'ın gitmesine pek ihtimal verilmiyor.

3 BAKANLIĞA ZİYARET

BAŞKAN Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Doğan ile Kafkas; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı makamlarında ziyaret ederek kulübe gelir getirici üç proje hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, Bakan Uraloğlu ve Bakan Bayraktar yapılan görüşmelerde projelere çözüm odaklı yaklaşım gösterdi.

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