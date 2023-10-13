Vira Bismillah

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ikinci dönemi resmen başladı... Nenad Bjelica'yla yollarını ayıran bordo-mavililer, takımın başına bir kez daha tecrübeli hocayı getirdi. Yönetim kurulunun oybirliğiyle göreve geldiği belirtilen 60 yaşındaki çalıştırıcı için kulüpten yapılan açıklamada, "İlk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Abdullah Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı

MÜZEYE 3 KUPA GETİRDİ

Bordo-mavili ekipteki ikinci dönemine başlayan tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'da önemli başarılara imza atmıştı. 10 Kasım 2020 tarihinde göreve gelen Avcı döneminde Fırtına, uzun yıllar hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna uzandı. 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 kupa elde etti. Karadeniz ekibini başarıdan başarıya koşturan tecrübeli çalıştırıcı, 10 Mart 2023 tarihinde görevden ayrılmıştı. Abdullah Avcı, böylece 216 gün sonra Trabzonspor'daki koltuğuna geri döndü.

ÖMÜR AVCI'YA KAVUŞTU

Ömür, eski hocasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Son haftalarda Bjelica'nın yedek bıraktığı Ömür'e, Avcı 84 kez görev verdi. O da bu maçlarda 9 gol atıp, 8 asist yaptı.

64 KAZANDI

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa Kupası'nda olmak üzere 116 karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

2,10'LA ŞAMPİYON

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla 92 lig maçı oynarken 52 galibiyet, 27 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. İlk sezon 2,03 puan ortalaması yakalayan Avcı, 2,10 ortalama ile şampiyon oldu. Ayrıldığı sezon ise bu ortalama 1,65'ti.

HASRETİ BİTİRDİ

2021-2022 sezonunda Avcı yönetiminde 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fırtına 81 puanla şampiyonluğu elde etti. Tecrübeli hoca, 37 sezon sonra hasreti sonlandırarak taraftara büyük sevinç yaşattı.

Fırtına'nın yeni teknik patronu Abdullah Avcı, coşkuyla karşılandığı Trabzon'da iddialı mesajlar verdi. Taraftarların çiçek vererek kaşkol taktığı tecrübeli hoca, 7 ay sonra dönüş yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. 'Yeni gelmedim, geri geldim' diyerek sözlerine başlayan 60 yaşındaki teknik adam, "7 aylık bir süreç ve uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bulunmak temel duygu, düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a, özellikle yönetim kuruluna nazik davet için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sohbet toplantımızı yapıp ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz" ifadelerini kullandı.