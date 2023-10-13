Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor! Abdullah Avcı'dan çift antrenman

Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor! Abdullah Avcı'dan çift antrenman

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 20:44
Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor! Abdullah Avcı'dan çift antrenman

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapılan çift idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlanan bordo-mavili futbolcular, iki çalışma yaptı. Sabah idmanında dinamik ısınma, denge ve salonda kuvvet çalışması yapılırken, akşam idmanında teknik ısınma, 5'e 2 oyun, topa sahip olma çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.

Trabzonspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Hollanda Fransa maçı canlı izle! Euro 2024 elemeleri Hollanda Fransa maçı canlı yayın izle ekranı
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor
Ve UEFA açıkladı! EURO 2032 statları...
F.Bahçe'den devre arası operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı!
Bjelica iddiaları yalanlamadı! Yeni takımı...
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
TTK KURA SONUÇLARI TTK KURA listesi
15 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAPALI OLAN YOLLAR - Hangi güzergahlar kapalı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına günü çift idmanla tamamladı! Fırtına günü çift idmanla tamamladı! 20:44
G.Saray'ın derbi mesaisi sürüyor! G.Saray'ın derbi mesaisi sürüyor! 20:00
Türkiye U21 - San Marino U21 | CANLI Türkiye U21 - San Marino U21 | CANLI 19:40
F.Bahçe'de Cengiz Ünder sevinci! F.Bahçe'de Cengiz Ünder sevinci! 19:36
A Milli Takım Letonya'ya hazırlanıyor A Milli Takım Letonya'ya hazırlanıyor 19:33
ManU'da Onana krizi ManU'da Onana krizi 19:21
Daha Eski
Oosterwolde için bomba iddia! 2 Premier Lig ekibi... Oosterwolde için bomba iddia! 2 Premier Lig ekibi... 18:55
G.Saray 118'inci yılını kutladı! G.Saray 118'inci yılını kutladı! 18:04
Flaş G.Saray açıklaması! Gedson ve Salih... Flaş G.Saray açıklaması! Gedson ve Salih... 11:37
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 11:38
13 Ekim'de hangi maçlar var? 13 Ekim'de hangi maçlar var? 12:08
Sultanlar Ligi'nde ilk servis atılıyor! Sultanlar Ligi'nde ilk servis atılıyor! 12:24