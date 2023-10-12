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Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:38
Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020 tarihinde gelen ve 8 Mart 2023'de ayrılık yaşayan Abdullah Avcı, yeniden bordo-mavilileri çalıştıracak. 2. kez Karadeniz ekibinin başına geçmeye hazırlanan Avcı, bordo-mavili takımda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Abdullah Avcı ayrıca 2020-2021 ve 2022-23 sezonlarında ise TFF Süper Kupa zaferleri elde etmişti.

Trabzonspor'un başında 848 gün kalan Abdullah Avcı, 116 maçta; 65 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

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