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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı imza sonrası konuştu! "Temel düşüncemiz..."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı deneyimli hoca Trabzon şehrine geldi. Açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, çok güzel şeyler başaracaklarını söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:06
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı imza sonrası konuştu! "Temel düşüncemiz..."

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon şehrine iniş yaptı. Burada açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, ""Yeni gelmedim, geri geldim. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ DEĞİL GERİ GELDİM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz." dedi.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIZ"

Trabzonspor'da hep güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Avcı, "Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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