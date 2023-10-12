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SON DAKİKA - Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Bordo-mavililer resmi sitesinden Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:21 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 13:32
SON DAKİKA - Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Bordo-mavililerde ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli hoca ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz.

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