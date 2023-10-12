SON DAKİKA - Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı. Bordo-mavililerde ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli hoca ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Abdullah Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1'i Lig ve 2'si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya hayırlı olmasını temenni ederiz.

İlginizi çekebilir.... 👇🏻