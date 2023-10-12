Dört puanlık fark

Bordo-mavili takım, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan almıştı. Geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı.

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RAKAMLARIN DİLİ

16: Yaz döneminde tam 16 transfer yapan ve yeni bir yapılanmaya giden Fırtına, 8. hafta sonunda yine zirvenin uzağında kaldı. Lider Fenerbahçe ile puan farkı 12.

12: Geride kalan süreçte 4 galibiyet ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde ilk 8 haftada 16 puan elde toplamayı başarmıştı.

38: Bordo mavililer, Avcı yönetiminde şampiyonluk sezonunda en yüksek puan ortalamasını yakaladı. Fırtına, 38 haftada 2.13 puan ortalamasına ulaşmayı bildi.