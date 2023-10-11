TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'ya dev ödeme! İşte Hırvat hocanın tazminatı

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 haftada 4 galibiyet alıp, 4 mağlubiyet yaşayan Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı almıştı. Trabzonspor'la gelecek sezon sonuna kadar yılda 1 milyon 600 bin euro'uk anlaşması bulunan Hırvat hocaya tazminatta indirime gitmesi için teklif yapıldı. Ücret konusunda tarafların uzlaşamaması üzerine 52 yaşındaki teknik adam Trabzon'a geldi. Dün yapılan görüşmelerde iş resmiyete döküldü. Bjelica ile yollar ayrıldı.

18 NİSAN'DA GELDİ

Karadeniz devine 18 Nisan 2023'te imza atan Bjelica, 172 gün çalıştırdığı takımla 5 ay 19 günlük süreçte kendi isteğiyle Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic ve Bakic transferlerine imza attı. Toplam maliyet 8 milyon 665 bin euro oldu.

9 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Bjelica, bugüne kadar çalıştırdığı 9 farklı takım arasında en kısa kariyer sezonunu geçirdi. Trabzonspor'dan önce 8 takımı çalıştıran Bjelica, teknik adam olarak en uzun birlikteliğini 2010-2013 yılları arasında yönettiği Avusturya ekibi WAC St. Andra'da 3 yıl 1 aylık sürede 124 müsabakaya çıkarak geçirmişti.