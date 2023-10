Trabzonspor'un taraftar gruplarından olan Çılgınlar, Başkan Doğan ve Avcı'ya destek olarak şu sözleri kullandı: "Yatmayan maaşlar, kapıya dayanan alacaklılar, yönetimdeki gürültüler, kavgalar... Ve her şeyi sineye çekip her çeki imzalayan, her türlü maddi desteği sağlayan; Ertuğrul Doğan... O tarihi şampiyonluk nasıl geldi hatırla! Her fırsatta 'Avcı'yla olmaz' diyen çığırtkanlara verilen cevabı hatırla! Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Kulübümüze, başkanımıza, hocamıza bu kutlu yolda destek olalım. Trabzonspor için, armamız için..."

Kulübümüze sahip çıkalım.

Gurbetçi Gençler: "Kulübümüzün uzun zamandır yaşadığı sorunlar, futbolcularımızın ödenmeyen maaşları, camia içindeki yönetim içindeki kavgalar sıkıntılar ve türlü türlü problemlerin olduğu dönemlerden geçtik. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Tüm taraftarlarımızı bu yeni açacağımız sayfada armamıza ve bu arma için iyi niyetli şekilde uğraşlar veren kişilere desteğe çağırıyoruz. Her türlü problemleri sıkıntıları sineye çekip her türlü maddi manevi desteği esirgemeyen başkanımız Ertuğrul Doğan önderliğindeki yönetime destek olalım. Teknik direktör değişikliği sonrası koltuğuna oturacağı konuşulan Değerimiz, Kıymetli Hocamız Abdullah Avcı'ya destek olalım. En önemlisi canımız ciğerimiz Trabzonsporumuza desteğimizin zerresini eksik etmeyelim. Takımımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve Şanlı Armamıza sahip çıkalım.

SON 6 YILIN EN BÜYÜK FARKI

Lider Fenerbahçe ile puan farkı 12'ye yükselen Fırtına, son 6 sezonun en büyük puan farkını yaşıyor. Söz konusu haftalara bakıldığında Karadeniz devinin 2017-18 sezonunda lider ile arasında 13 puan fark bulunuyordu. Bordomavililerin 24 puan ile zirvede yer alan Fenerbahçe ile 12, 22 puanlı Galatasaray ile 10 puan fark var.

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor'da fatura teknik direktör Nenad Bjelica'ya kesildi. Hırvat hoca ile yollarını ayırma kararı alan bordomavililer, bu göreve ise son şampiyonluğun mimarı olan Abdullah Avcı'yı getiriyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ön görüşmelerde prensipte anlaşmaya varıldı. Bjelica ile yolların ayrılmasının hemen ardından işin resmiyete döküleceği ve deneyimli hocanın yarın Trabzon'a gelmeyi planladığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK KAZANILMIŞTI

Trabzonspor'un taraftar grupları da ortak bir bildiri yayınlayarak Başkan Ertuğrul Doğan ile ikinci defa takımın başına geçecek olan Abdullah Avcı'ya tam destek verdi. Çılgınlar ve Gurbetçi Gençlerin Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı hakkında yayınladıkları bildirilerini hemen bütün taraftar grupları paylaştı. Taraftarlar özellikle Başkan Doğan'ın yaptığı ekonomik hamlelere, daha önce kazanılan şampiyonluğa atıfta bulunarak yeni sayfa açılmasını talep etti.

GEÇEN SEZONU ARIYOR

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Fırtına, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan almıştı. Geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kaldı.

21 GOL YEDİLER

Bjelica yönetiminde ligde toplamda çıktığı 9 deplasman maçının 7'sini kaybeden bordo-mavililer, bu süreçte 2 kez kazandı. 15 gol atan Trabzonspor, 21 gol yedi. Trabzonspor, milli aradan sonra evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sonrasında ise İstanbul'da üst üste Karagümrük ve Fenerbahçe maçları var.